Naime Sert nsert@haberturk.com

Almanya, İtalya ve İngiltere hükümetleri, yerli oto şirketlerinden solunum cihazı üretmesini talep ederken Avrupa Birliği de İsveçli moda perakende devi H&M Group'tan hastane ve sağlık çalışanları için maske, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipman üretmesini istedi. Şirket üretime başlamak için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm üretim ofisleriyle detaylı olarak çalışmalara başladı. Tedarik edilecek koruyucu ekipmanın ne olacağına ilişkin olarak tedarik zinciri ile hangi materyalleri tedarik edebileceklerine dair değerlendirme ve teyit etme sürecine geçildi. İlk aşamada tedarik edilen ürünler bağışlanacak.

H&M Group CEO'su Helena Helmersson, ihtiyaçları anlamak ve şirketin desteklerini sunmak için Avrupa Birliği’yle görüştükten sonra, H&M Group'un sağlık hizmeti sağlayıcıları için kişisel koruyucu ekipman üretimi hazırlamaya başladıklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre H&M Group, en kısa zamanda teslimat yapmaya başlamak için, geniş çaplı satın alma operasyonları ve lojistik kapasitelerini de dahil ederek tüm tedarik zinciri kapasitesini kullanacak. Şirketin dünya çapındaki tedarik zinciri ekipleri kolektif olarak, ülkeleri ve toplulukları desteklemek için başlayan bu çalışmaları destekliyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM OLACAK MI?

Üretim ne zaman başlayacak? Türkiye bu tabloda nerede? Türkiye'de de üretim olacak mı? H&M Türkiye ofisinden aldığımız bilgiye göre şuan için bunu söylemek için erken. Fakat üretime başlamak için tüm üretim ofisleri detaylı olarak çalışmalara başladı. Türkiye, dünya genelindeki H&M üretim ofisleri arasında önemli bir role sahip. İlerleyen günlerde detaylar netleşecek.

ÜRÜNLERİ 1.400 FABRİKADA ÜRETİLİYOR

H&M ürünlerini 750 bağımsız tedarikçiden alıyor. Ürünler Avrupa, Asya ve Afrika'da 1.400 fabrikada üretiliyor. H&M Türkiye olarak geçtiğimiz hafta Perşembe günü ülke genelindeki toplam 63 mağazasını geçici olarak kapatmıştı. Grubun dünya çapında 5 bin 62 mağazası bulunuyor. Bunlardan 3 bin 441'i koronavirüs nedeniyle kapalı.

'SÜRECİ KOLEKTİF ŞEKİLDE ELE ALMALIYIZ'

H&M Sürdürülebilirlik, Grubu Başkanı Anna Gedda “Koronavirüsü her birimizi önemli derecede etkiliyor ve H&M Group, diğer birçok kuruluş gibi bu olağanüstü durumda yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu çalışmaları yapabileceğimiz tüm destekler için ilk adım olarak görüyoruz. Bu süreci hepimiz beraber yaşıyoruz ve bunu mümkün olduğunca kolektif bir şekilde ele almamız gerekiyor.” dedi.

KERING VE LVMH BAĞIŞ YAPTI

Öte yandan Fransa'nın iki büyük lüks moda şirketi Kering ve LVMH de sağlık çalışanları için maske bağışladı. LVMH, Çinli üreticiye 5 milyon Euro'ya 40 bin maske siparişi verdiğini 10 bin maskenin bir hafta içerisinde ulaşacağını duyurdu. Kering de 3 milyon ameliyat maskesi bağışladığını ve markaları Balenciaga ve Yves Saint Laurent'nin kendi maskelerini üretmeye hazırlandığını duyurdu.

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