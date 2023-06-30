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Hadise son pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!

O Ses Rap jüri koltuğunda oturan başarılı şarkıcı Hadise, son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

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  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!

    5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarına da hız verdi.
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!

    Şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Murda, Sefo ve Mero ile birlikte jüri üyeliğini yapan güzel şarkıcı Hadise 14.4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından cesur gönderiler yayınlamaya devam ediyor.
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!

    Son zamanlarda rapçi Murda ile çıkardığı yeni şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise'nin sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozları, magazin gündeminin konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ünlü ismin son olarak sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozları, sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!

    Güzel şarkıcı Hadise'nin sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarına sevenlerinden 189 binden fazla beğeni ve 1100'den fazla yorum geldi.
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!

    İşte Hadise'nin son pozları...
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!
  • Hadise sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu! İddialı gönderileri beğeni rekoru kırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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