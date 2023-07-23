Haberler Magazin Hadise sosyal medyada fırtınalar estirdi! Ünlü şarkıcının elbiseli pozları göz kamaştırdı!

Hadise sosyal medyada fırtınalar estirdi! Ünlü şarkıcının elbiseli pozları göz kamaştırdı! Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında sosyal medya hesabına yayınladığı cesur gönderileriyle de sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, son olarak çiçekli elbisesiyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcıya kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Habertürk Giriş: 23.07.2023 - 17:28 Güncelleme: 23.07.2023 - 17:28 facebook

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Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan fakat 5 ay sonra verdiği ani bir karar ile bu evliliği sonlandıran şarkıcı Hadise, şimdilerde sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, son olarak çiçekli elbisesiyle verdiği pozlarını "I belong to you" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel isim dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.