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        Haberler Ekonomi Altın HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | 3 Şubat 2024 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 3 Şubat Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları

        Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 3 Şubat 2024 Cumartesi hafta sonu güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 08:07 Güncelleme: 03.02.2024 - 08:07
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        1

        Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. 2 Şubat Cuma gününe sınırlı yükselişle başlayan altın fiyatları 2050 lira seviyesine kadar yükseldi.İşte 3 Şubat 2024 Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.995,87

        1.996,20

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.039,39

        2.040,12

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.193,40

        3.263,78

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.773,58

        13.015,19

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.366,83

        6.527,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        12.773,58

        13.015,19

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATA ALTIN FİYATI

        13.560,54

        13.904,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.872,78

        1.994,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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