Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 3 Şubat Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 3 Şubat 2024 Cumartesi hafta sonu güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. 2 Şubat Cuma gününe sınırlı yükselişle başlayan altın fiyatları 2050 lira seviyesine kadar yükseldi.İşte 3 Şubat 2024 Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.995,87
1.996,20
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.039,39
2.040,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.193,40
3.263,78
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.773,58
13.015,19
YARIM ALTIN FİYATI
6.366,83
6.527,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.773,58
13.015,19
ATA ALTIN FİYATI
13.560,54
13.904,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.872,78
1.994,70