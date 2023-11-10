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        Haberler Yaşam Haftayı büyük bir sevgiyle bitirmenizi sağlayacak en tatlı evcil hayvanlar

        Haftayı büyük bir sevgiyle bitirmenizi sağlayacak en tatlı evcil hayvanlar

        Evcil hayvanların olduğu günlük bir hayat asla sıkıcı değildir. Hayvanlar son derece özel varlıklardır ve güven duydukları kişiye karşı özel bir bağ kurarlar. Bu bağ sayesinde ortaya eğlenceli ve kalpleri ısıtan görüntüler çıkar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 09:41 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:41
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        "Küçük bir kedimiz var ve bana hızla bağlandı."

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        "Bu bir yastık! Bu bir evcil hayvan!"

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        "Kedimiz kocamı çok seviyor. Eğer kucağı müsait değilse, üzerine oturmanın başka bir yolunu bulacaktır."

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        "Bugün tüm işlerime kedimi de götürdüm ve sanırım bundan sonra hayatımı böyle yaşayacağım."

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        "Evden ayrıldığımda köpeklerin bana olan bağlarını kaybedeceklerinden endişeleniyordum... Şükürler olsun ki ziyaretimde yanıldığımı kanıtladılar."

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        "Bu tatlı anımı hepinizle paylaşmak istedim. Evcil hayvanlar, insanların ne zaman kötü hissettiğini bilir, küçük adamım üstüme tırmandı ve bana "her şey yoluna girecek" gibi sarıldı."

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        "Sabah yüzümü nasıl yıkıyorum?"

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        "Kocamı kedi yavrusu almayı ben ikna ettim. Bilin bakalım kedi kimi sevdi?"

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        "Bu Skittles. Önceki sahibi ona pek iyi davranmamıştı ve bu da onun yeni insanlarla rahat olmasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. İki yıllık sabırdan sonra, ilk kez yanıma yatıp uyuyacak kadar rahat hissetti kendini. Gözlerimden yaşlar aktı arkadaşlar."

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        "İnsanlar bana oğlum Clive'in sadece bir koç olduğunu ve bir insan olarak bana karşı hiçbir şey hissetmediğini söylüyor. Katılmıyorum...Sanırım beni seviyor."

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        "Sanırım annem erken Noel hediyesini beğendi."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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