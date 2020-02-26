Braga ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'de karşı karşıya gelirken ilk maçın yıldızı Ianis Hagi, bu maçın ise ilk yarısında umduğunu bulamadı! Mücadelenin 45. dakikasında Rangers, sağ kanattan kullanılan köşe vuruşnda Raul Silva topa elle müdahale edince hakem Andreas Ekberg beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Hagi vuruşunu kalecinin sağ tarafına doğru yaptı ancak Braga kalecisi Mattheus Lima gole izin vermedi! İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Hagi, mücadelenin ikinci yarısında ise sahne aldı! 60. dakikada topla kendi yarı sahasında buluşan Hagi, savunma arkasına Kent'i kaçırdı. Kent yaptığı şık vuruşla Rangers'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin 21 yaşındaki Ianis Hagi, Braga ile İskoçya'da oynanan ilk karşılaşmanın yıldızı olmuştu. Mücadeleye ilk 11'de çıkan Rumen yıldız 67 ve 82. dakikalarda iki gol birden atmış, Rangers'ın 2-0'dan yaptığı geri dönüşte başrol oynamıştı.

Belçika ekibi Genk'ten kiralanan Hagi bu sezon Rangers formasıyla 8 maça çıkarken 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.