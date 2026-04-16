Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Hailey Bieber: Beş çocuk istiyorum

        Hailey Bieber: Beş çocuk istiyorum

        Justin Bieber'la evliliğinden 19 aylık bir oğlu olan Hailey Bieber, daha fazla çocuk sahibi olma isteğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beş çocuk istiyorum"

        2018'den bu yana Justin Bieber'la evli olan, bu evlilikten 19 aylık Jack Blues adında bir oğlu olan model Hailey Bieber, daha fazla çocuk istediğini açıkladı.

        Verdiği son röportajda, "Kesinlikle birden fazla çocuk istiyorum. Bazı günler iki tane istiyorum, bazı günler beş tane" diyen Amerikalı model, "Çok küçük yaşlardan beri hep evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı ve aile kurmayı istedim" diye ekledi.

        "Çocuklar sabah ilk uyandıklarında çok tatlı oluyorlar. Çok sevimli ve yumuşaklar" diyen 29 yaşındaki Bieber, oğluyla sabah rutinini anlatırken, "Oğlum genellikle 7.30 civarında uyanıyor, bu yüzden onunla olabildiğince çok vakit geçirmeyi seviyorum. Oğlum benimle kahve yapmayı çok seviyor. Sabahları ailece zaman geçiriyoruz ve sonra ben egzersize başlıyorum" şeklinde konuştu.

        Anneliğin en güzel yanını, "Bu küçük insanın gözlerimin önünde gelişmesini izlemek" sözleriyle açıklayan Bieber, "Çok hızlı büyüyorlar, çok değişiyorlar ve her zaman çok heyecan verici oluyor. Onların hayatı ilk kez deneyimlediklerini izliyorsunuz, bu yüzden sanki siz de onlarla birlikte o şekilde deneyimliyorsunuz gibi hissediyorsunuz" ifadesini kullandı.

        En büyük kaygısını da paylaşan Bieber, "Büyüdüğü dünya çok, çok korkutucu ve işlerin gidişatına bakınca gelecek çok kasvetli geliyor. Ama ben sadece gözlerimi kapatıp inançlı olmalıyım" dedi.

        #Hailey Bieber
        #Justin Bieber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
