Hailey Bieber: Beş çocuk istiyorum

2018'den bu yana Justin Bieber'la evli olan, bu evlilikten 19 aylık Jack Blues adında bir oğlu olan model Hailey Bieber, daha fazla çocuk istediğini açıkladı.

Verdiği son röportajda, "Kesinlikle birden fazla çocuk istiyorum. Bazı günler iki tane istiyorum, bazı günler beş tane" diyen Amerikalı model, "Çok küçük yaşlardan beri hep evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı ve aile kurmayı istedim" diye ekledi.

"Çocuklar sabah ilk uyandıklarında çok tatlı oluyorlar. Çok sevimli ve yumuşaklar" diyen 29 yaşındaki Bieber, oğluyla sabah rutinini anlatırken, "Oğlum genellikle 7.30 civarında uyanıyor, bu yüzden onunla olabildiğince çok vakit geçirmeyi seviyorum. Oğlum benimle kahve yapmayı çok seviyor. Sabahları ailece zaman geçiriyoruz ve sonra ben egzersize başlıyorum" şeklinde konuştu.

Anneliğin en güzel yanını, "Bu küçük insanın gözlerimin önünde gelişmesini izlemek" sözleriyle açıklayan Bieber, "Çok hızlı büyüyorlar, çok değişiyorlar ve her zaman çok heyecan verici oluyor. Onların hayatı ilk kez deneyimlediklerini izliyorsunuz, bu yüzden sanki siz de onlarla birlikte o şekilde deneyimliyorsunuz gibi hissediyorsunuz" ifadesini kullandı.

En büyük kaygısını da paylaşan Bieber, "Büyüdüğü dünya çok, çok korkutucu ve işlerin gidişatına bakınca gelecek çok kasvetli geliyor. Ama ben sadece gözlerimi kapatıp inançlı olmalıyım" dedi.