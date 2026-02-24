Canlı
        Hak-İş: Asgari Ücret Tespit Komisyon yapısı yeniden değerlendirilsin

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve diğer konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bu yıl asgari ücret toplantısında, önce bu düzenlemelerin yapılmasını ivedilikle talep ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:11
        HAK-İŞ'ten asgari ücret için kritik çağrı

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından dün bir restoranda düzenlenen iftar programında, çalışma hayatının gündemine dair açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Arslan, bu kapsamda ekim ayına kadar "Türkiye Buluşmaları" adı altında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bu yıl Bursa'daki kitlesel mitingle kutlayacaklarını duyuran Arslan, burada Sudanlı sendikacıların da yer alacağını ifade etti.

        HAK-İŞ'in Türkiye'de en fazla kadın üyeye sahip işçi konfederasyonu olduğuna dikkati çeken Arslan, 15. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasını 5 Martta Ankara'da düzenleyeceklerini bildirdi.

        "DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI İVEDİLİKLE TALEP EDİYORUZ"

        Arslan, işveren ve hükümet tarafından belirlenen asgari ücreti rakamının talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Hükümetimize, Sayın Bakana buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Mutlaka Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve diğer konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bu yıl asgari ücret toplantısında, önce bu düzenlemelerin yapılmasını ivedilikle talep ediyoruz."

        Yüksek vergi dilimleri, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, iş kazaları ve kayıt dışı istihdamın çalışma hayatının en önemli gündem başlıkları olduğunu vurgulayan Arslan, bu konuları her zaman gündeme getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        "DARBELERİN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Ev işçilerinin sendikal örgütlülüğe kavuşması için çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Arslan, "100 binin üzerinde ev işçisini örgütledik. Bunların kayıt altına alınması, sosyal güvenlik sistemine ve İş Kanunu kapsamına dahil edilmesi gibi temel taleplerimiz var. Bunların gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Arslan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin her alanda ülkenin büyük kayıplar yaşamasına sebep olduğuna dikkati çekerek, bu başta olmak üzere benzer girişimlerin, darbelerin karşısında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

