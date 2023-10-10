Hak mahrumiyeti nedir? Türkiye Futbol Federasyonu hak mahrumiyeti cezası nedir?

Kurulun TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Peki, hak mahrumiyeti cezası nedir?

FUTBOLDA HAK MAHRUMİYETİ NEDİR?

Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.

Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

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