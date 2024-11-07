Hakan attı, Inter kazandı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle Inter, sahasında Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Barcelona, konuk olduğu Kızılyıldız'ı 5-2 yendi. Atletico Madrid ise uzatmalarda attığı golle Paris Saint-Germain'i yıktı. Milli futbolcularımız Keram Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta Benfica, Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu. İşte gecenin toplu sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta 9 maçla sona erdi.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları oynandı.
HAKAN, ARSENAL'I ÜZDÜ!
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Inter, sahasında Arsenal ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezonki 3. golünü attı. Milli futbolcumuz maça 11'de başladı ve 71. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
BARCELONA DOLUDİZGİN!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu. Barcelona, mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Inigo Martinez, 43 ve 53'te Robert Lewandowski, 55. dakikada Raphinha ve 76. dakiakda Fermin Lopez attı. Kızılyıldız'ın golleri 27. dakikada Silas Katompa Mvumpa ve 84. dakikada Milson'dan geldi.
ATLETICO MADRID SON NEFESTE!
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'i konuk etti.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
ZANIOLO SKORU BELİRLEDİ!
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atalanta, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ademola Lookman ve 88. dakikada Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo kaydetti.
KEREM VE ORKUN OYNADI, BENFICA TEK GOLLE YENİLDİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih, sahasında Benfica'yı konuk etti. Allianz Arena'deki maç metroda yaşanan sıkıntı nedeniyle 15 dakika geç başladı. Bayern Münih, sahasındaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 56, Orkun 79 dakika sahada kaldı.
Devler Ligi'nde günün maçlarının sonuçları şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1
Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0
Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2
Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0
Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3
Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5
Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2
Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2