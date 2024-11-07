Hakan attı, Inter kazandı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle Inter, sahasında Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Barcelona, konuk olduğu Kızılyıldız'ı 5-2 yendi. Atletico Madrid ise uzatmalarda attığı golle Paris Saint-Germain'i yıktı. Milli futbolcularımız Keram Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta Benfica, Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu. İşte gecenin toplu sonuçları...

Habertürk / AA Giriş: 07.11.2024 - 01:16 Güncelleme: 07.11.2024 - 01:16 facebook

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