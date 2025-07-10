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        Haberler Spor Futbol Hakan Çalhanoğlu'nun babasından "Geliyoruz" paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'nun babasından "Geliyoruz" paylaşımı!

        Galatasaray'ın transfer girişimlerinde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu'nun babası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:27
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        Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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        Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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        TRANSFERDE SON DURUM NE?

        Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak.

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        Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartların oluşmadığı yönündeydi.

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        Çıkan bu olumsuz habere rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı.

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