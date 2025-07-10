Hakan Çalhanoğlu'nun babasından "Geliyoruz" paylaşımı!
Galatasaray'ın transfer girişimlerinde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu'nun babası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
TRANSFERDE SON DURUM NE?
Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak.