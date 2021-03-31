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Hakan Keleş: "44 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıracağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Sezon sonunda 44 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıracağız." dedi

Hakan Keleş:

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kulüp medyasına yaptığı açıklamada, ligin 28. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü oynayacakları İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Liglere verilen milli maç arasının İstanbulspor karşılaşmasına hazırlanmaları açısından büyük avantaj oluşturduğuna işaret eden Keleş, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme adına yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

Keleş, GZT Giresunspor camiası ve Giresunluların bu sezon Süper Lig'e yükselme mutluluğunu yaşama beklentileri olduğunu, kendilerinin de bunu başarma adına sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sezon sonunda 44 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıracağız. Oyuncularım saha içinde ve dışında her türlü fedakarlıkta bulunarak özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Artık sona yaklaşıyoruz. Biz sezon sonunda bu şehre armağan edeceğimiz şampiyonluğun heyecanı ile ligde mücadelemizi sürdürüyoruz. Hepimiz buna çok inandık."

Keleş, ülkesinin milli takımında bulunan Abdou Razack Troere'nin bu akşam kente geleceğini ve İstanbulspor maçının hazırlık çalışmalarına katılacağını da sözlerine ekledi.

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