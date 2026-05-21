        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Hakan Safi: Fenerbahçe'yi ilk sezonumuzda şampiyon yapacağız

        Hakan Safi: Fenerbahçe'yi ilk sezonumuzda şampiyon yapacağız

        Fenerbahçe Kulübü'nün Başkan adayı Hakan Safi, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda Sarı Lacivertliler'deki şampiyonluk hasretini bitireceklerini vurguladı. Safi, "Camiamızın şampiyonluk özleminin farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza söz veriyorum. Fenerbahçe'yi ilk sezonumuzda şampiyon yapacağız." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 00:22 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli futbol A takımının 12 yıllık şampiyonluk özlemini ilk senelerinde bitireceklerini söyledi.

        2

        Safi, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda konuştu.

        3

        "FENERBAHÇE'Yİ İLK SEZONUMUZDA ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

        Fenerbahçe'nin Süper Lig'de uzun süredir şampiyon olamadığını hatırlatan Safi, "Camiamızın şampiyonluk özleminin farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza söz veriyorum. Fenerbahçe'yi ilk sezonumuzda şampiyon yapacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirerek tarihimizin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Bu sözümüzden geri adım atmaya hiç niyetim yok. Geçtiğimiz yönetimlerde ben icracı değildim. Seçildikten sonra doğrudan işin içinde olacağım. Sportif direktörlük kavramına çok inanmıyorum. İşin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        4

        "ŞAMPİYONLUK BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZMEYECEK"

        Kulübün tek sorununun şampiyonluk olmadığını aktaran Safi, "Şampiyon olmak elzem ancak şampiyon olmak Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını bir anda gidermeyecek. Şampiyonluğa ulaşırken camia olma konusundaki sıkıntıları da aşmak istiyoruz. Birlik olmamız çok önemli. Bu birliktelik sadece seçim hesabı olmamalıdır. Fenerbahçe ile nefes alıp veren herkesle aynı gemideyiz. Derbimiz, sizin derdinizle aynı. Sarı-laciverte gönül verenlerin bu camianın ayrıcalıklarını her an yaşaması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe ailesi ne yazık ki çok dağıldı. Birbirinden kopuk olan camia, gücünün ve potansiyelinin farkında değil. Daha da kötüsü bu potansiyeli kullanmayı aklımıza dahi getirmiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        5

        "CAMİAYI TEK YUMRUK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

        Hakan Safi, kulüp üyesi veya taraftarlar için farklı projeler üreteceğinden bahsederek, "Bir kulübün gerçek gücü sadece kupaları değil, yetiştirdiği insanlar, kurduğu kültür, dokunduğu hayatlardır. Fenerbahçe, sadece maç izleten bir kulüp değil gençlerin hayatına yön veren bir okul, yaşamın her anından faydalanılan bir kültür olmalı. Biz kupalar istiyoruz ama sadece kupalar yetmez. Geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmeyi, unutulan camia kültürünü yeniden hayata geçirmeyi ve Fenerbahçeli olmanın ayrıcalığının her gün hissedilmesini istiyoruz. 7 Haziran, tarihi bir eşik. Fenerbahçe camiasının unutulanlarının sorunlarını da çözmeye talibiz. Camiayı tek yumruk haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        6

        "EN GÜÇLÜ VE ETKİLİ YÖNETİM EKİBİNİ SEÇMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

        Safi, 22 Mayıs Cuma'nın adaylık dosyasının son teslim günü olduğunu hatırlatarak, "Listemizi cuma günü açıklayacağız. Aynı gün Futbol AŞ için yaptığımız tercihleri de açıklayacağız. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için kararlı, enerjik ve hevesli birçok isimle görüştük. En güçlü ve etkili yönetim ekibini seçmeye özen gösteriyoruz. Akil adamlar projesiyle, Fenerbahçe'nin tarihinde yer almış, kulüp kültürüne hakim, tecrübeli isimlerle kulüp meseleleri hakkında düzenli olarak bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Sadece sportif anlamda değil camianın tüm meselelerine hakim bir yönetim olarak sizlerin karşısına çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        7
