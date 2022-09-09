HAKİM ve SAVCI MAAŞLARI 2022: Zamlı Hakim ve Savcı Maaşları Ne Kadar Oldu?

Zamlı hakim ve savcı maaşları ne kadar oldu? 0:00 / 0:00

Hakim ve savcı maaşları 2022 maaş güncellemeleri kapsamında zamlı olarak ödenmeye başlamıştır. Memur maaşlarına yapılan ikinci zammın akabinde hakim ve savcı maaşları da güncellenmiştir. Adalet sisteminin en önemli temsilcilerinde olan hakim ve savcılar kademelerine göre farklı maaş ödemeleri alır. Belli sınavlardan ve mülakatlardan geçerek hakim ve savcı olmaya hak kazanan Hukuk Fakültesi mezunlarının maaşları her zaman merak edilenler arasında yer alır. "En düşük ve en yüksek hakim ve savcı maaşı ne kadar?" sorularının cevaplarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2022 hakim ve savcı maaşları…

2022 HAKİM ve SAVCI MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2021 senesinde görevine ilk defa atanan hakim ve savcıların maaşları 2022 yılında açıklanan enflasyon oranlarına göre güncellenmiştir. Bu rakamların açıklanması ile birlikte 8. derecedeki bir savcı için maaş tutarı 12 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Hakimlerin ve savcıların maaşları bulundukları memurluk derecelerine göre farklılık gösteriyor.

Hakimlerin aldıkları en düşük ve en yüksek maaşlar hakimlerin görev sürelerine göre belirleniyor. 8. derecede olan bir hakim ile 2. derecede olan hakim aynı maaşı almıyor. Ancak her yıl gelen zamlara göre tüm memurlar aynı zam oranlarından yararlanıyor. En düşük hakim maaşı 12 bin 500 TL olurken en yüksek maaş 35 bin TL tutarındadır.

Hakim ve savcı maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibi olmuştur;

8. derece: Bu grupta, mesleğe yeni başlayan savcılar yer alır. Maaşları 2022 yılında yaklaşık 12 bin 500 TL’dir.

7. derece: 3 yıl deneyimi olan 7. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 13 bin TL’dir.

6. derece: 5 yıl deneyimi olan 6. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 13 bin 500 TL’dir.

5. derece: 7 yıl deneyimi olan 5. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 14 bin TL’dir.

4. derece: 9 yıl deneyimi olan 4. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 14 bin 500 TL’dir.

3. derece: 11 yıl deneyimi olan 3. derecedeki hakimlerin ve savcıların maaşları, yaklaşık 15 bin 200 TL’dir.

2. derece: 13 yıl deneyimi olan 2. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 15 bin 750 TL’dir.

1. derece: 18 yıl deneyimi olan 1. derecedeki savcıların maaşları, yaklaşık 18 bin TL’dir

1. derece (birinci sınıfa ayrılmış): Birinci sınıfa ayrılmış savcıların maaşları, yaklaşık 28 bin TL’dir.

1. derece (24 yıl): 24 yıl deneyimi olan birinci sınıf savcıların maaşları, 35 bin Türk lirasına kadar çıkmaktadır.

YARGITAY VE DANIŞTAY HEKİM VE SAVCI MAAŞLARI NE KADAR?

Yargıtay ve Danıştay hakim ve savcılarının maaşları aşağıdaki gibidir;

1/4 derecesindeki, 24 yıl deneyimli Yargıtay ya da Danıştay üyesi savcının maaşı, yaklaşık 23 bin TL’dir

1/4 derecesindeki, 25 yıl deneyimli Yargıtay ya da Danıştay daire başkanının maaşı, yaklaşık 24 bin TL’dir.

1/4 derecesindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Birinci Başkan Vekili ile Danıştay Birinci Başkan Vekili maaşları, yaklaşık 24 bin TL’dir.

Ayrıca, aynı derece ve deneyimdeki (25 yıl) Adalet Bakanlığı Müsteşarı maaşı da yaklaşık 24 bin Türk lirasıdır.

YARGITAY VE DANIŞTAY BAŞSAVCI VE BAŞKAN MAAŞLARI

Yargıtay ve Danıştay’da çalışan başsavcı ve başkanların 2022 maaşları şöyledir:

1/4 derecesindeki, 25 yıl deneyimli Yargıtay/Danıştay Cumhuriyet Başsavcısı maaşı, yaklaşık 27 bin TL’dir.

1/4 derecesindeki, 25 yıl deneyimli Danıştay Başkanı/Yargıtay Birinci Başkanı maaşı, yaklaşık 28 bin TL’dir.

STAJYER SAVCI MAAŞI NE KADAR?

2022 yılında stajyer savcı maaşları yaklaşık 9 bin TL'dir.

HAKİM VE SAVCI ALIMI OLACAK MI?

Hakim ve savcı yardımcılığının getirildiğini ve uygulamanın 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacağını aktaran Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle yetiştirileceğini anlattı.

Süresi 2 yıl olan adaylık kaldırılarak yerine getirilen 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığının önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Bozdağ, sürenin 3 yıla çıkarılması nedeniyle yaşanabilecek sorunları önlemek için yeni uygulama başlamadan yeni hakim ve savcı adayı alımı yapılması kararı alındığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, "Son bir hakim ve savcı adaylığı sınavı açma kararı aldık. Bu sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde yapacağız. Bu sınav kapsamında 1500 hakim ve savcı adayı alacağız." bilgisini paylaştı.