Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı: Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlendi. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan adaylar, ''Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi. ÖSYM son dakika duyurusu ile Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı. İşte, 2024 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...
2024 Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu ile 2024 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçları açıklandı. Sınav sonucuna göre 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Peki, 2024 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı…
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 8 ilde toplam 67 bin 527 adayın katılımıyla 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlendi.
Merakla beklenen 2024 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yappılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ve 2024 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’nın (2024-İdari Yargı) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacak.
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2024 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
2024 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ve 2024 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Ocak 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması ile elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.
Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALINACAK
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavları sonucunda;
850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.
SINAV SONRASI MÜLAKAT SÜRECİ
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (850) bir katı fazlası olan 1700 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 1700 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 1700’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) bir katı fazlası olan 200 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 200. aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 200’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (50) bir katı fazlası olan 100 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 100 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 100’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.