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Vatandaşlarımız, aileleri ile birlikte gelip burada eğlenip stres atıyor. Çevre illerimiz ve ilçelerimizden gelen vatandaşlarımız da var. Hatta Iraktan bile gelen misafirlerimiz var. Bugün itibari ile 2 bin 3 bin insana hizmet ediyoruz. Diğer hizmetleri de açtığımızda 5 bin kişiye hizmet vereceğiz" dedi.