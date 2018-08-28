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Halil Akbunar'ın hayali A Milli Takım

Fenerbahçe'ye attığı golle Göztepe'ye galibiyeti getiren Halil Akbunar, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan forma bekliyor

28 Ağustos 2018 Salı, 14:28:48 | Güncelleme:

SPOR Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kara bulutları dağıtan Göztepe'de zaferin baş mimarı Halil Akbunar taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplarken, gözünü milli formaya dikti. A Milli Takım'ın 7 Eylül'de Rusya, 10 Eylül'de İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakalarında kadroya davet edilmeyi bekleyen 25 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Mircea Lucescu'nun da dikkatini çektiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda 2011-12 sezonunda profesyonel olan, takımda 2. Lig ve 1. Lig'de de top koşturan Halil geçen sezon da Süper Lig'de gösterdiği performansla oldukça başarılı bir dönem geçirdi. 


Göz-Göz'de 31 maça çıkan oyuncu 2 gol attı. Bu yıl da teknik direktör Bayram Bektaş'ın vazgeçilmezleri arasına şimdiden adını yazdıran futbolcu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına 11'de başladı. Takımın en az para kazanan isimlerinden olan Halil, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, Göztepe'de çok huzurlu olduğunu söyledi. Bu sezon sonunda mukavelesi bitecek Halil'le sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Başkan Mehmet Sepil de futbolcusuna övgüler yağdırırken, taraftarlar da "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar tezahüratlarıyla" ortalığı inletti.   


FORVET DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR


GÖZTEPE transfer döneminin bitimine 4 gün kala forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce Marcus Berg ve Vagner Love gibi isimlerle masaya oturan ancak futbolcularla bir türlü anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar, Cameron Jarome transferinde olumlu adımlar attı. İngiltere Championship ekibi Norvich City'de forma giyen deneyimli golcüyle temaslarını sürdüren Göz-Göz'ün önemli yol katettiği bildirildi. İngiliz futbolcuya ve kulübüne teklifini sunan Başkan Mehmet Sepil'in 2 gün içinde Jarome transferini resmiyete dökeceği kaydedildi.


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