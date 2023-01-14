Halil İbrahim Göker kimdir? Youtube başta olmak üzere sosyal platform içerikleriyle son yıllarda fenomen haline gelen Halil İbrahim Göker şimdi de Surivior 2023 ile adından söz ettirecek gibi duruyor. Yarışma kadrosunun açıklanmasıyla birlikte Halil İbrahim Göker ile iligli detaylar da merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker, kaç yaşında nereli? İşte Halil İbrahim Göker Instagram adresi ve hakkında tüm merak edilenler...