Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halil İbrahim Göker kimdir? İşte Survivor 2023 yarışmacısı Göker'in biyografisi

Halil İbrahim Göker ismi Survivor 2023 yarışmacı kadrosunun belli olmasının ardından merak edilip araştırılmaya başladı. YouTube yayınlarıyla geniş kilelere isimini duyuran Halil İbrahim Göker şimdi de Surivior 2023 ile adından söz ettirecek gibi duruyor. işte Göker hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker, kaç yaşında nereli? İşte Instagram adresi

    Halil İbrahim Göker kimdir? Youtube başta olmak üzere sosyal platform içerikleriyle son yıllarda fenomen haline gelen Halil İbrahim Göker şimdi de Surivior 2023 ile adından söz ettirecek gibi duruyor. Yarışma kadrosunun açıklanmasıyla birlikte Halil İbrahim Göker ile iligli detaylar da merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker, kaç yaşında nereli? İşte Halil İbrahim Göker Instagram adresi ve hakkında tüm merak edilenler...
  • Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker, kaç yaşında nereli? İşte Instagram adresi

    HALİL İBRAHİM GÖKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    15 Ağustos 1992 yılında dünyaya gelen Halil İbarahim Göker şuan 30 yaşında. 2023 yılı 15 Ağustos günü 31 yaşını kutlyacak olan Halil İbarahim Göker Çorum'da dünyaya geldi. 
  • Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Halil İbrahim Göker, kaç yaşında nereli? İşte Instagram adresi

    Video paylaşım uygulaması Vine ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Halil İbrahim Göker, günümüzde ise YouTube ve Instagram üzerinden video paylaşımlarını sürdürmektedir. 

    HALİL İBRAHİM GÖKER'İN INSTAGRAM ADRESİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.