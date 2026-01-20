Habertürk
        Halkbank, Belçika ekibini ağırlıyor

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Belçika'nın Knack ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:48 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:48
        CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Belçika ekibi Knack'ı ağırlayacak.

        Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

        Mücadelede Gyula Tillmann (Macaristan) ve Agnieszka Michlic (Polonya) hakem ikilisi görev yapacak.

        Halkbank, gruptaki son maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederken Knack, Bogdanka LUK Lublin'e 3-2 yenildi.

