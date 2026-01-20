Halkbank, Belçika ekibini ağırlıyor
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Belçika'nın Knack ekibini konuk edecek.
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Belçika ekibi Knack'ı ağırlayacak.
Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Mücadelede Gyula Tillmann (Macaristan) ve Agnieszka Michlic (Polonya) hakem ikilisi görev yapacak.
Halkbank, gruptaki son maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederken Knack, Bogdanka LUK Lublin'e 3-2 yenildi.