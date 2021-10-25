Halkbank'tan faiz açıklaması

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Halkbank kurumsal kredilerde faiz indirimine dair bir açıklamada bulunmadığını bildirdi.

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından bugün kamu bankalarının ticari kredilerde faizleri indireceğine yönelik haberler basında yer aldı.

Bunun ardından çeşitli yayın organları ve sosyal medyada Halkbank'ın kredi faizlerini indirmediğini açıkladığını iddia etti.

Halkbank, konuyla ilgili açıklamasında "Ticari kredilerde faiz indirimine dair bir açıklamamız bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Yani faiz indirim haberlerini yalanlamamış oldu.

— cemil ertem (@cemilertem) October 23, 2021

Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekili Cemil Ertem de Twitter'dan paylaştığı faizlere ilişkin mesajında "Kamu bankaları kredi faizlerini merkez bankasının fonlama faizi ( politika faizi) seviyesine çekti" ifadelerini kullandı.