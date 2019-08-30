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Haluk Levent: Fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok

İHA

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent, Bodrum’da sevenleri ile buluştu. Ünlü sanatçının hayranları ile samimi diyalogları dikkatlerden kaçmadı. Konser esnasına hayranlarının cep telefonları ile fotoğraf çekmeleri ile ilgili de konuşan sevilen sanatçı, “Şarkıları dinlemek yerine daha çok fotoğraf çekmeyi seven bir halkız. Doğaldır. Ama şunu yapmayın; 'Biz sizi çok seviyoruz' deyip çekmeyin. Çünkü bunun benim sevgimle ilgili olmadığı, az sonra sizin atacağınız story'ler olduğunu ben biliyorum. Rahat olun, kendimizi kandırmaya gerek yok. Çok seviyorsan biraz dinle, bazen çek ama her dakika çekip atarsan story'e oradaki amaç başka oluyor ama biz yine de anlayışla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı

Haluk Levent

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent, Bodrum’da sevenleri ile buluştu. Ünlü sanatçının hayranları ile samimi diyalogları dikkatlerden kaçmadı.

Kuruculuğunu üstlendiği AHBAP Derneği üzerinden Türkiye'nin pek çok yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları takdir toplayan sanatçı Haluk Levent, Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıktı. Geçmişten günümüze sevilen parçalarını seslendiren Levent, performansı ile beğeni topladı. Hayranları da bazı şarkılarda ünlü sanatçıya eşlik etti.

"BÜTÜN MALZEME BU"

Şarkı aralarında sevenleri ile sohbet eden Haluk Levent, espri yapmayı ihmal etmedi. Levent, “Son 3 günde konserimin reklamları yapılmaya başlandı. Bin 600 davetlimiz bilet almış, sağ olsunlar. 300’e yakın dostumuzu da biz davet ettik. Bugün bin 600 kişiye konser vereceğiz. Daha önce benim konserime gelmeyenler fazla bir şey beklemesin. Bütün malzeme bu. Gerçekten, çok güzel konser olacak diye beklemeyin” dedi.

Konuşmasının devamında hayranlarından ricada bulunan Levent, “Özellikle bu tip açık hava konserlerinde çok samimi diyaloglar yaparız, seyirci ile görüşürüz, sohbet ederiz ama şu olmamalı; mesela ben buradan yürürken oradan bir bağırıyor, 'Akdeniz Akşamları' ya da 'Aşkın Mahpushane'. Yok böyle bir şey, böyle bir konser dizaynı yok. Onun için lütfen şarkı isteklerinizi bana içinizden bağırarak söyleyebilirsiniz” dedi.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYA GEREK YOK"

Konser esnasına hayranlarının cep telefonları ile fotoğraf çekmeleri ile ilgili de konuşan sevilen sanatçı, “Şarkıları dinlemek yerine daha çok fotoğraf çekmeyi seven bir halkız. Doğaldır. Ama şunu yapmayın; 'Biz sizi çok seviyoruz' deyip çekmeyin. Çünkü bunun benim sevgimle ilgili olmadığı, az sonra sizin atacağınız story'ler olduğunu ben biliyorum. Rahat olun, kendimizi kandırmaya gerek yok. Çok seviyorsan biraz dinle, bazen çek ama her dakika çekip atarsan story'e oradaki amaç başka oluyor ama biz yine de anlayışla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Levent’in espri ile söylediği bu sözler hem güldürdü hem de alkışlandı.

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