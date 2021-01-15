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Hamit Altıntop: “Kulüpler umarım aldığımız kararın kıymetini bilir”

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, geçtiğimiz gün alınan yabancı kuralı kararı için, “Kulüplerimiz zor durumda olduklarında onlara bazı şeyleri kolaylaştırmak istiyoruz. Onların her zaman destekçileriyiz. Kulüpler umarım aldığımız kararın kıymetini bilir” dedi.

Hamit Altıntop: “Kulüpler umarım aldığımız kararın kıymetini bilir”

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupanın, Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu olduğunu ifade eden Altıntop, “Son sekiz takım. Her maç zor. İçerideki takımların bir avantajı vardır genelde. Taraftarsız bu avantaj ne kadar var orası da tartışılır tabii ki. Deplasmana gelen takımlar seyahat edecek küçük bir handikap. Sonuçta çeyrek final. Keyifli ve heyecanlı maçla olacak. 3 maçla Avrupa’ya gidilen bir yol. Herkese başarılar diliyoruz ve hak eden kazanır umarım” diye konuştu.

"KUPA TEK MAÇ USULÜ DEVAM ETMELİ"

Altıntop, tek elemeli sistemin devam etmesi taraftarı olduğunu belirterek, “Bu tek maçlı eleme usulünü tercih ediyor ve desteliyorum. Burada mücadele daha fazla oluyor. Bu da futbolu güzelleştiriyor. Telafisi olmayan maçlar bir kat daha heyecan ve motivasyon katıyor. Daha cesaretli futbol ortaya çıkıyor. Ben tek maç sisteminin devam etmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

"DERBİ LİGİN KADERİNİ BELİRLEMEZ"

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendiren Hamit Altıntop, “Takımlarda biraz yorgunluk sezebiliyoruz. Fikstürün 21 takımla sıkıştığını görüyoruz. Derbinin her zaman yeri ayrıdır futbolda. Yüksek kalite, bol gollü ve fair-play ruhu içinde bir futbol izleme fırsatı bulmak istiyorum. Bu maç ligin kaderini belirlemez. Güzel bir maç izleriz umarım” dedi.

"KULÜPLER UMARIM VERDİĞİMİZ KARARIN DEĞERİNİ BİLİRLER"

27 Ocak’ta oynanacak Süper Kupa mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nı test edeceklerini dile getiren Altıntop, “Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir yatırım yaptık. Şampiyonlar Ligi Finali öncesi de bir eksik var mı açısından görme fırsatımız olacak. Umarım hava şartları da güzel olur. Hak eden Süper Kupayı da kazanır. Bu maçta federasyon olarak stadın son durumunu değerlendireceğiz” cümlelerine yer verdi.

Ligin ikinci yarısında geçerli olacak yeni yabancı kuralı hakkında ise Altıntop, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Pandemi şartlarından dolayı yabancı kuralını bir yıl öteledik. Kulüplerin zor durumda olduğunu gördüğümüz için biraz daha esneklik sağladık. Umarım kulüplerimiz bu kararın değerini biliriler. Umarım iyi değerlendirirler. Bütçelerine göre bu esnekliği kullanır kulüpler. Bizim duruşumuz ve bizim kararlarımız bazen esneyebiliyor bu da pandemi şartlarından dolayıdır. Kulüplerimiz zor durumda olduklarında onlara bazı şeyleri kolaylaştırmak istiyoruz. Onların her zaman destekçileriyiz. Kulüpler umarım aldığımız kararın kıymetini bilir. Umarım bunu değerini saha içi ve saha dışı kara verirler.”

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