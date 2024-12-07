'Han Sultan' operası AKM'de seyirciyle buluşuyor

Kazakistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı, Almatı Abay Opera Evi ve TÜRKSOY iş birliğiyle sahnelenen “Han Sultan”, Türk tarihinin unutulmaz kadın figürlerinden birinin destansı yaşamını büyüleyici bir libretto ve etkileyici müziklerle sahneye taşıyor. Tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan büyüleyici hikâye, 15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Epik operaya Almatı Operası'nın usta sanatçıları tarafından hayat veriliyor.

“Han Sultan”, sadece bir kadının değil, Altın Orda'nın kaderini değiştiren bir annenin; zekâsı, gücü ve iradesiyle tarihe yön veren bir kahramanın hikayesi. Eser, Cengiz Han'ın Harezm'i fethetmesiyle başlayan ve Altın Orda'nın kuruluşuna kadar uzanan zorlu bir yolculuğu gözler önüne seriyor.

Eser görkemli sahne tasarımı ve duygu yüklü müziğiyle izleyenlere hem görsel hem de işitsel bir şölen sunuyor. Cengiz Han, Cuci ve Berke gibi tarihimizin büyük figürlerinin yanındaki güçlü kadınları da sahneye taşıyan bu eser, tarihimizin derinliklerine büyüleyici bir yolculuk vaat ediyor. Han Sultan operasının biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.