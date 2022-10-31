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Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus: Hangisi daha çok izleniyor?

Gemius Audience ve JustWatch tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ve ABD’de hangi platformun daha çok trafik aldığı izleyici oranlarına göre belirlendi. Türkiye’de en çok izlenen platformlar arasında Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus yer alıyor. Bu üç dijital yayıncı arasında her geçen gün rekabet giderek artıyor.

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  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    EN ÇOK İZLENİLEN DİJİTAL PLATFORM BELLİ OLDU!

    Türkiye’de en çok izlenen platformlar arasında Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus yer alıyor. Bu üç dijital yayıncı arasında her geçen gün rekabet giderek artıyor. Netflix’in artan fiyatlarına rağmen, milyonlarca kullanıcıyı da ekranlara kilitlemeyi başarıyor.

    Bu başarısından sonra diğer dev dijital şirketlerinden Amazon Prime ve Disney Plus kendi ürünlerini ortaya koyarak sahneye çıktı. Böylece Netlix pazarın tek hakimi olmaktan çıktı ve çetin bir rekabet süreci başladı.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    Dijital ölçümleme ve analiz şirketlerinden birisi olan Gemius Audience’ın yaptığı bir veri araştırmasında Türkiye’de önde gelen dijital yayın platformlarının trafik verilerini ortaya koydu.

    Ocak 2021 – Eylül 2022 tarihlerini kapsayan bu araştırma Netflix, Disney Plus ve Amazon Prime platformlarının gerçek ziyaretçi oranlarının ortalaması alınarak hesaplandı.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    Netflix, VOD (Video-on-Demand) endüstrisinin gelişimine etki eden ve 1997 yılında kurulan bir dijital yayın şirketi. Şirket ilk kurulduğu zaman DVD satış ve kiralama alanlarında hizmet veriyordu. 2007 yılında internet üzerinden yayın yapan şirket yıldan yıla büyüdü.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    Ancak yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 1 milyona yakın abone kaybetmişti Netflix, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ise bu düşüşü tersine çeviren yayın platformu 2,4 milyon abone kazandı. Bu dönemsel düşüşün etkisi kendini Türkiye pazarında da gösterdi.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    NETFLİX’İN ZİYARETÇİ ORANLARI GERİLEDİ!

    Türkiye’de dijital platformun 2021 yılında ki ziyaretçi ortalaması yüzde 74’lük paya sahipken, 2022 yılına geldiğinde bu oran Disney Plus’ın etkisiyle beraber geriledi. Netlix’in gerçek ziyaretçi ortalaması bu yıl yüzde 68’e düştü.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    AMAZON PRİME YÜKSELME KAT ETTİ

    Amazon Prime, Türkiye pazarında önceki yıla kıyasla büyüme elde etti. Önceki yıl Prime yüzde 13’lük büyüme kazanmıştı ve bu oran diğer dijital yayıncıların arkasında kalıyordu. Bu yıl ise Amazon Prime’ın gerçek ziyaretçi ortalaması yüzde 17’ye yükseldi.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    DİSNEY PLUS KENDİNİ GÖSTERDİ!

    Türkiye’de Disney Plus bu yıl kendini gösterdi. Bu gösteriş Netflix’in gösterim sayısını etkileyecek kapasiteye geldi. Türkiye pazarına Disney Plus yüzde 35 oranında yüksek bir değerde giriş yaptı!
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    Gemius, Türkiye pazarında kesişen izleyici oranlarını da açıkladı. Temmuz ve Eylül 2022 aylarında ki verilere göre ziyaretçiler total erişimde en çok Netflix ve Prime’ı birbirleriyle paylaşmış. Disney Plus ve Netflix’i birlikte kullanan kullanıcı oranı ise yüzde 22 olarak verilmiş. Her üç platformu bir arada kullanan kişilerin oranı ise yüzde 7 değerinde.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    JUSTWATCH VERİLERİ FARKLI KONUŞUYOR!

    Bir diğer yayın platform rehberi olan JustWatch verilerine göre Türkiye pazarına dair analizlerde 2022 yılının ilk yarısında BluTV liderliği ele almış durumda. BluTv’den sonra ise Netflix, Amazon Pirme, MUBI ve Disney Plus geliyor.

    BluTV ve Netlix pazarın toplamda yüzde 69’una hakim. Amazon Prime yüzde 17, MUBI yüzde 7 ve Disney Plus yüzde 2’lik paya sahip.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    ABD’DE ZİYARETÇİ VE İZLEYİCİ ORANLARI FARKLI SEYREDİYOR!

    JustWatch verilerine göre ABD’de izleyiciler Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus haricinde farklı platformlar tercih ediyorlar. Bu platformlardan bazıları ülkemizde çok tercih edilmiyor, bazıları ise yayın sağlamıyor. Bunlar arasında Hulu, Apple TV+, HBO ve Paramount+ platformları yer alıyor.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    JustWatch verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde de bu sene Netflix yüzde 2’lik pazar payı kaybetmiş durumda. Netflix’in bu kaybından yararlanan Apple TV+, Disney Plus ve HBO Max yüzde 1’lik artış gösterdi.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    ABD’de de Netflix yüzde 21’lik pazar payına sahipken, Amazon Prime yüzde 20’lik pazar payına sahip ve arada sadece yüzde 1’lik bir oran oynuyor. HBO Max ise yüzde 15’lik pazar payı ile 3. Sıraya yerleşiyor.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde ne kadar Netflix zirvede yer alsa da HBO Max ve Apple TV Plus kendi pazar paylarına yüzde 2’lik katkı sağlayarak büyüme elde ettiler. Netflix ise yüzde 2’lik kayıp yaşayarak büyüme elde edemedi.
  • Hangi dijital platform daha çok izleniyor? Netflix izleyici kaybetti! Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus

    Amazon Prime, Disney Plus ve Paramount+ gibi ABD pazarında yer alan platformlar ise yüzde 1 oranında büyüme elde etti.

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