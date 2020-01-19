Özel bankaların vergi tahsilatı yetkisi artık bulunmuyor. Yani vergilerimizi vergi dairesi veya devlet bankalarının veznelerinden ya da devlet bankalarının internet sayfaları üzerinden ödeyebileceğiz. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) tarafından yapılacak. Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor.

BAZI VERGİLER KREDİ KARTI İLE ÖDENEBİLİR

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi),motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi),6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçları özel bankaların kredi kartı kullanılarak da ödenebiliyor. Fakat bu vergiler hesabınızda bulunan para transfer edilerek ödenemiyor. İlla para ile NAKİT ödeme yapacağım derseniz kamu bankalarında hesabınızın olması veya vergi dairelerinden ödeme yapılması şart.

DEVLET BANKALARINDA HESAP AÇMAK İÇİN NELER GEREK?

Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi ödemelerini şirketler yaptığı için kamu bankalarında kurumsal hesap açılması gerekiyor. Bankalarda hesap açmak için maalesef şubeye gitmek gerekiyor. İnternet sitelerinden hesap açmak mümkün değil. Anonim ve limited şirketler için aşağıdaki belgelerin olması gerekiyor. Şahıs şirketleri için hisap açmak daha kolay.

- Son 3 yıl kesin Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve detay mizanlar

- Son ara dönem geçici vergi beyannamesi ile geçici mizan

- Firma ve ortaklara ait gayrimenkullerin tapuları ve taşıtların ruhsat fotokopileri

- Faaliyet Belgesi, Oda Sicil kaydı

- Vergi Levhası

- Firma Ortaklarının (Firmayı temsile yetkili kişiler dahil) Nüfus Cüzdan Fotokopileri ve telefon numaraları ve mail adresleri

- Çalışan sayısı tespiti için son-güncel SGK Hizmet Dökümü veya son muhtasar beyanname

- Yetkili İmza sirküleri