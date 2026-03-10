Hapoel Netanel Holon - Galatasaray MCT Technic: 74-87 (MAÇ SONUCU)
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, son 16 turu I Grubu'ndaki 5. maçında İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'u deplasmanda 87-74 yenerek 5. galibiyetini aldı.
Giriş: 10.03.2026 - 21:46 Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibini 87-74 yendi.
Bulgaristan'daki Arena SamElyon Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-33 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 13 sayı farkla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, grubunda 4. galibiyetini yaşadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ