        Hapoel Netanel Holon - Galatasaray MCT Technic: 74-87 (MAÇ SONUCU)

        Hapoel Netanel Holon - Galatasaray MCT Technic: 74-87 (MAÇ SONUCU)

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, son 16 turu I Grubu'ndaki 5. maçında İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'u deplasmanda 87-74 yenerek 5. galibiyetini aldı.

        Giriş: 10.03.2026 - 21:46
        G.Saray, İsrail ekibine fark attı!

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibini 87-74 yendi.

        Bulgaristan'daki Arena SamElyon Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-33 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 13 sayı farkla galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, grubunda 4. galibiyetini yaşadı.

