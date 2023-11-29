Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Hapoel Shlomo Tel-Aviv-Beşiktaş Emlakjet: 81-75 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Hapoel Shlomo Tel-Aviv-Beşiktaş Emlakjet: 81-75 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ın 9. haftasında Sırbistan'da karşılaştığı İsrail'in Hapoel Shlomo Tel-Aviv takımına 81-75 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 23:50 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Sırbistan'da mağlup
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol BKT EuroCup'ın 9. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İsrail'in Hapoel Shlomo Tel-Aviv takımına 81-75 mağlup oldu.

        Sırbistan'da oynanan ve siyah-beyazlı takımın ilk çeyreğini 26-24 önde geçtiği maçın devresi 41-41 berabere tamamlandı.

        Dengenin bozulmadığı üçüncü çeyrek de 63-63 berabere geçilirken, İsrail ekibi maçtan 81-75 galip ayrıldı.

        A Grubu'nda Hapoel Shlomo Tel-Aviv altıncı galibiyetini alırken, Beşiktaş Emlakjet üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar