Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Başkan Kartal, “1-0’dan sonra 1-1 olması iyi olmadı. Neticede şanssızlık kalecinin yakalayabileceği bir top, bizim çocuğa çarptı ve girdi. Beraberlik de iyi bir puan. Başakşehir de inşallah daha iyi yerlerde olur. İyi güzide bir kulübümüz ama 1-0 biz alsaydık daha iyi olurdu. Ne kadar eksiğimiz olmasına rağmen yaklaşık 10-12 tane eksiğimiz olmasına rağmen bu şartlar altında takımımız çok iyi bir başarı gösterdi. Ana kadronun yokluğunu hiç aratmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. İnandılar, savaştılar ama galibiyet olsa daha iyi olurdu” şeklinde konuştu.

"3 PUANLA DÖNEBİLİRDİK”

Anlaşmaya vardıkları yeni teknik direktör Marius Sumudica’nın iyi bir teknik direktör olduğunun altını çizen Başkan Kartal, “İnşallah Rize’de daha iyi olduğunu gösterir. Müdahale ediyor. Bildiğim kadarıyla soyunma odasında da bazı şeyler söylüyor. Bizim Ersin hocamız da iyi. Gayet iyi yönetiyor. İnşallah o da ileride iyi bir aşamada olur ama çocukların mücadelesi hocalarımızın mücadelesi hepsini bir araya topladığın zaman başarıyı getiriyor. Aslında ben bunu başarı kabul etmiyorum. Kadromuzda birkaç tane daha iyi oyuncu olsaydı buradan 3 puanla giderdik ama maalesef 1 puanla dönüyoruz” diye konuştu.

"1-2 OYUNCUYU DAHA KADROMUZA KATABİLİRİZ"

Transferle ilgili yöneltilen soruya ise Hasan Kartal şu yanıtı verdi:

“Eksiklerimizi biliyoruz. Hocamızla da görüştük. Hocamız da takımı inceledi eksiklerimizi biliyor. Bu süreçte hocanın söylemi doğrultusunda 1-2 sporcu daha belki alırız ve kadroyu sağlamlaştırırız.”

"İYİ BİR KADRO İLE ÇIKARSAK FENERBAHÇE'Yİ ZORLARIZ"

Ligin 22. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Başkan Kartal, “Fenerbahçe maçına kadar sanıyorum kadro biraz daha tamamlanır. Korona çıkanlar oluyor. Remy yetişecek mi bilmiyorum. Sağlık ekibine bağlı. İyi bir kadro ile çıkarsak Fenerbahçe’yi zorlayabiliriz. İnşallah elimizdeki çocuklar düzelir” açıklamasını yaptı.