Hasan Kartal: Bana göre hakem maçı katletti

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, maçın iyi başladığını belirterek, "Güzel de seyrediyorduk. Hakemin olaya girmesiyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Herkesin siniri bozuldu. Bilmiyorsan bu işi yapma, ben bu işi bilmiyorum, yapmam de. Çıkma sahaya, olmaz böyle bir şey. Bu arkadaşımız bugün bu işi beceremedi. İnşallah bundan sonra düzgün yönetir de başkalarının sıkıntısı olmaz. Neticede hep beraber seyrektik, bir kere bir penaltının varlığı tartışılırdı. Kesin var demiyorum ama en azından incelenirdi. Bir görüşme filan yapmadan penaltıyı vermedi. İkincisi sarı kart, böyle bir sarı kart olacak iş mi yani, böyle bir sarı kart verirsen ne olur. Hem tarafları rahatsız edersin, bir kargaşa çıkar, problem çıkar. Bunları önlemek de zor. Neticede herkes seyrediyor. Olmayan yerde kart vermek doğru bir şey mi? Ben anlamadım. Bana göre bu hakem maçı katletti. Bu maç güzel başlamış ve gayet güzel gidiyordu. Ama nihai sonucu gördük. Bana göre hakem maçı katletti, gitti. Federasyon neye bakıyor. Nasıl bakıyor’’ dedi.

“BEN KURUL FALAN TANIMIYORUM”

Hakemlerin neye göre atandıklarını bilmedikleri dile getiren Kartal, federasyonu göreve çağırdı. Kurulları tanımadığını belirten Kartal, “Kimi neye göye veriyorlar, nasıl veriyorlar rastgelemi veriyorlar, kuraya göre mi, yoksa kafalarına göre mi hiç bilmiyoruz. Bu işlerin açık olması lazım. Birileri yazıyor. Bu buraya gidecek. Neye göre gidiyorlar bunları bilmiyoruz. Ben merkez hakem kurulunu, kurulları tanımıyorum. Bir federasyon yönetimi vardır. Yönetim yönetecek ve doğruları karar verecek. Kulüpleri de kendi kulübü gibi kabul edecek. Bunları böyle kabul etmek kaydıyla, hakemini öyle atayacak. Cezasını öyle verecek. Adil yönetilmesi lazım” diye konuştu.

UYGUN'DAN DA TEPKİ

Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonunda değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Gerçekten güçlü bir takıma karşı fazla pozisyon vermeden ve 40 dakika 10 kişi oynadığımız bir maçta penaltımız da verilmedi. Sabo ile girdiğimiz bir pozisyonda kaleci muhteşem bir şekilde çıkardı. Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik. O nedenle futbolcularımı tebrike diyorum. Daha önümüzde kazanılması gereken birçok puan, birçok maç var. Takımımızla birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.