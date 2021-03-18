Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Hasan Şaş, Adana’da havalimanı çıkışında tartışma yaşadı

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve antrenörlerinden Hasan Şaş, Adana’da havalimanından çıkarken nedeni henüz belli olmayan bir tartışmaya dahil oldu. Şaş’ı çevredekiler sakinleştirip, otomobiline bindirdi

Hasan Şaş, Adana’da havalimanı çıkışında tartışma yaşadı

İstanbul’dan 16 Mart Salı günü memleketi Adana’ya giden Galatasaray’ın eski futbolcularından ve aynı zamanda Teknik Direktör Fatih Terim'in eski yardımcısı Hasan Şaş, havalimanı çıkışında tartışma yaşadı. Terminalin gelen yolcu çıkışında karşılaştığı bir kişiyle tartışan Şaş’ı çevredeki vatandaşlar sakinleştirirken, olayın neden çıktığı henüz belirlenemedi.

Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray’ın efsane isimlerinden Erhan Önal’ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yapmıştı:

“Adana'ya geldim uçaktan indiğimizde acı haberi aldım. İki Galatasaraylı arkadaşımla sohbet ediyordum, çok üzüntülüydüm, Erhan abi ölmüş dedim, 'O kim?' dediler. Uzun lafın kısası, futbolcu iki defa ölür; birincisi futbolu bıraktığında, ikincisi öldüğünde. En azından seni unutmayan bir kardeşin var. Mekanın cennet olsun, ben seni unutmayacağım."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İç sahanın en iyisi, dış sahanın en iyisine karşı!
FUTBOLEn iyilerin düellosu!
VAR tartışmasına yapay zeka çözümü!
FUTBOLVAR'a yapay zeka geliyor!
Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'inde 10 isim belli
FUTBOL10'u belli!
Pelkas gerçekleri - Fenerbahçe'den son dakika haberleri
FUTBOLPelkas gerçekleri
Beşiktaş için Koray Günter iddiası
FUTBOLEski G.Saraylı için Beşiktaş iddiası
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
FUTBOLGalatasaray, Rizespor'u ağırlayacak
Trabzonspor ilk dörtte kalmak istiyor
FUTBOLTrabzonspor ilk dörtte kalmak istiyor
Spor camiasından 18 Mart mesajları
FUTBOLSpor camiasından 18 Mart mesajları
TFF 1. Lig'de İzmir derbisi
FUTBOLTFF 1. Lig'de İzmir derbisi
Atiba: Tek hedefimiz 3 puan
FUTBOL"Tek hedefimiz 3 puan"