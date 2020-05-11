Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifa ederken bu süreçte yaşananlar, kararın habercisi gibiydi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; daha 2 kez istifa ettiği şeklinde söylentiler çıkan Şaş, yine de görevine devam etmişti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU, 8 MAÇI BEKLEMEDİ

Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Terim'in yeni sezonda kendisini düşünmediğini bilen Şaş, tecrübeli hoca ile bugün bir görüşme yapıp kalan 8 maçı beklemeden istifasını verdi. 43 yaşındaki antrenör, bir anlamda ayrılan tarafın kendisi olmasını tercih etti. Şaş'ın istifasına giden süreçte yaşananlar ise şöyle...

CEZASINA İTİRAZ EDİLMEDİ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım antrenörüne hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç kulübe yasağı alan Hasan Şaş, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçları öncesi cezalı duruma düşmüştü. Bu noktada kulübün cezaya itiraz etmesi ve Şaş'ın en azından derbide kulübede olması bekleniyordu. Ancak Galatasaray, Hasan Şaş'ın cezası için PFDK'ya itirazda dahi bulunmadı ve Şaş, derbinin dışında kaldı. Bu kararda Şaş'ın kolay provoke olması ve atmosferi kaldıramayacağı fikrinin ağır basmasının etkili olduğu belirtildi.

BİREYSEL ÇALIŞMALAR BAŞLASA DA FLORYA'DA YOKTU

Galatasaray'da koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada idmanlar resmi olarak yeniden başlarken bundan önceki süreçte, özellikle evi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın olan futbolcular, buraya gelerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bireysel çalışmalar yapıyordu. Terim'in koronavirüs kapması nedeniyle takımdan zorunlu olarak uzak olduğu bu dönemde, Florya'ya yakın bir yerde ikamet etmesine rağmen Şaş'ın idmanlara gitmemesi dikkat çeken bir konu oldu. Şaş, idamanlar resmi olarak başlayınca Florya'da işbaşı yaptı.

ALBAYRAK YALANLADI AMA KULÜPTEN SES ÇIKMADI

Yaklaşık 2 hafta önce Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yolların ayrıldığına dair haberler yine gündemi meşgul ederken ikinci başkan Abdurrahim Albayrak bu iddiaları yalanlamıştı.

29 Nisan'da konuşan Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim" derken resmi kanallardan bir yalanlama geçilmemesi kafalarda soru işareti yarattı. Haberlerin devam etmesine rağmen Galatasaray'dan bir açıklama gelmemesi problemlerin çözülemediği şeklinde yorumlandı.

DEĞİŞİM SÜRECEK, GÖZLER DAVALA'DA

Mevcut ekibini değiştirmek istediği bilinen teknik direktör Fatih Terim'in, bu düşüncesi medya koordinatörü Hande Sümertaş'ın 22 Nisan'da istifa etmesiyle başlarken yaprak dökümü Hasan Şaş ile devam etti. Bu gelişmelerin ardından ise gözler Ümit Davala'ya çevrildi.

Tıpkı Hasan Şaş gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Davala ile de Terim, yeni sezonda çalışmayı düşünmüyor. Bugüne kadar olan idmanlarda Florya'ya gelmeyen Davala'nın da ya Şaş gibi erkenden istifa etmesi ya da sezon tamamlanınca veda etmesi bekleniyor.