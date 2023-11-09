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        Haberler Gündem HATAY'DA KORKUTAN DEPREM | Son dakika: 9 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

        Hatay'da korkutan deprem! 9 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Hatay ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 9 Kasım Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 07:49 Güncelleme: 09.11.2023 - 07:49
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 9 Kasım Perşembe Hatay'da meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 9 Kasım Perşembe son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        HATAY'DA DEPREM

        AFAD verisi ile Hatay Kırıkhan'da saat 05.32'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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