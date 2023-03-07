Antakya'nın birçok dinden ve mezhepten insanın huzur içinde yaşadığı tarihi şehir olduğunu vurgulayan Kuseyri, şöyle konuştu: "Kent çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Otelin bulunduğu Kurtuluş Caddesi ilk aydınlatılan cadde. Çok tarihi dokusu olan bir yerdi. Maalesef depremde çok tarihi varlık yıkıldı. Elbette burası da yara aldı ama bütünlük olarak hala bina ayakta duruyor. Şehirde sembol olan tarihi yapılar, kiliseler, camiler ya da eski yapıların hepsi çok ciddi tahribat gördü. Şehirde şu anda dışarıda gördüğünüz insanların çoğu yabancı. Yabancı derken buralı değil. Ya yardım için gelmişler ya da basın mensupları, kolluk kuvvetleri... Burayı oluşturan aslında tarihi yapısından çok buradaki insan mozaiğiydi. Yani gelecekle ilgili bir şey konuşmak istiyorsak, buranın korunması gereken değeri, buranın insanının tekrar buraya dönmesi lazım. Burada da elbette ki devlet büyükleri düşünüyordur nasıl bir yol izleneceğini, ne yapılacağını. Henüz bilmiyorum ama tarihi binaları ayağa kaldırmaktan çok buranın insan yapısının tekrar eskisine dönmesi gerekiyor."