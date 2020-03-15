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Hatayspor: 2 - Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig'in 28. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta lider Hatayspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yendi

Hatayspor Ümraniyespor

HATAYSPOR: 2 - ÜMRANİYESPOR: 0

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Hatayspor: Akın Alkan, Rayane (Dk. 75 Furkan Şeker),Mirkan Aydın (Dk. 67 Hamza Gür),Selim Ilgaz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Barbosa),Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri, Mücahit Can Akçay (Dk. 66 Gomis),Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Mujan),Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 80 Erdem Seçgin),Alaaddin Okumuş, Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Goller: Dk. 47 Rayane, Dk. 90+6 Barbosa (Hatayspor)
Kırmızı kart: Gökhan Süzen (Maç bittikten sonra) (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 58 Selim Ilgaz, Dk. 80 Mesut Çaytemel, Dk. 87 Sadi Karaduman (Hatayspor),Dk. 43 Mücahit Can Akçay, Dk. 68 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

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