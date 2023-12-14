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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor, Ankaragücü maçı için antrenmanlarını sürdürdü - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor, Ankaragücü maçı için antrenmanlarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, erteleme kararı sonrasında önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:40
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        Hatay'da Ankaragücü maçı hazırlıkları
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        Trendyol Süper Lig'de 10. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, erteleme kararı sonrasında önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler´e gerçekleşen saldırı nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından çalışmalarını Mersin´de sürdürüyor. Erdemli Belediyesi Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular 4´e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 21 Aralık Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde Hatayspor´da sakat olan Mehdi Boudjemaa dışında eksik oyuncu bulunmazken, 1 maçlık cezasını tamamlayan Volkan Demirel de takımın başındaki yerini alabilecek.

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