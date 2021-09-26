Hatayspor FB maçı canlı yayın kanalı ve "Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?" sorusunun cevabı Hatay'da gerçekleşecek Süper Lig karşılaşması öncesinde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İki takımın taraftarları ve spor severler için karşılşamnaın detaylarını haberimizde derledik. İşte Hatayspor FB canlı yayın kanalı ev maçın saati...

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fenerbahçe'yi 26 Eylül Pazar yani bugün ağırlayacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Müsabaka beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

HATAYSPOR SON 4 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.

Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

MECBURİ DEĞİŞİM

Giresunspor maçında sakatlanan Serdar Aziz bugün yok. Tecrübeli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Tisserand ve Sangare de Hatay karşısında oynayamayacak. Bu eksiklik dizilişi de değiştirecek. Kim Min Jae sağa, Szalai de defansın göbeğine çekilecek, sol stoperde de Novak oynayacak.

PEREİRA'NIN MUHTEMEL 11'İ



Altay

Kim

Szalai

Novak

Osayi

Mert Hakan

Gustavo

Ferdi

Mesut

Rossi