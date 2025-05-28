Hatayspor, Mersin’e veda etti

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor Kulübü’nden yayınlanan mesajda, “Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecimizde gösterdikleri destek ve Mersin’deki maçlarımıza sağladıkları ev sahipliği için Mersin Valiliği’ne, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve misafirperverlikleriyle yanımızda olan Mersin halkına müteşekkiriz. Bu dayanışma, sporda kardeşliğin en güzel örneklerinden biridir” denildi.

2 yıldır Erdemli ilçesine bağlı poligon alanında yapılan tesislerde kamp yapan ve Mersin Stadyumu’nda maçlarını oynayan Hatayspor, gelecek sezon Hatay’a dönerek maçlarını İskenderun’da oynayacak. Hatayspor, Mersin’deki son maçında Fenerbahçe’yi taraftarları önünde 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.