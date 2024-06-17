Hataysporlu Dele-Bashiru, Lazio'ya transfer oluyor
Hatayspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Fisayo Dele-Bashiru, İtalya'nın köklü kulübü Lazio'ya transfer oluyor. Serie A ekibinin, Nijeryalı orta saha için bordo-beyazlılarla 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Hatayspor'un başarılı futbolcusu Fisayo Dele-Bashiru, Lazio'ya transfer oluyor.
Lazio ve Hatayspor'un, Nijeryalı orta saha için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığı el sıkıştığı belirtildi.
Dele-Bashiru kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve daha sonra transfer resmen açıklanacak.
Ekonomik sıkıntılar yaşayan Hatayspor, 23 yaşındaki futbolcudan gelecek 7 milyon euro ile rahat bir nefes alacak.
Hatayaspor'un 2023 yılının temmuz ayında İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dele-Bashiru, geçen sezon çıktığı 39 resmi maçta 9 gol atıp, 6 da asist yaptı.