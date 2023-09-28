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        Haberler Televizyon Hayat Bölükbaşı kimdir, neden öldü? Kuaförüm Sensin Hayat Bölükbaşı ölüm sebebi nedir ve kaç yaşındaydı?

        Hayat Bölükbaşı kimdir, neden vefat etti? Kuaförüm Sensin Hayat Bölükbaşı'dan acı haber...

        Show TV'de ekranlara gelen Kuaförüm Sensin yarışması ile tanınan Hayat Bölükbaşı'dan acı haber... 35 yaşındaki Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Söz konusu gelişme sonrası Hayat Bölükbaşı'nın vefatı ve hayat hikayesi ile ilgili bilgileri derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:11
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        Kuaförüm Sensin yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Hayat Bölükbaşı'nın yaşamını yitirdiği açıklandı. Bir süre önce beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Bölükbaşı'nın ölüm haberi derin bir üzüntü yarattı. İşte, söz konusu acı habere dair detaylar...

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        ARKADAŞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

        Hayat Bölükbaşı'nın ölüm haberi, arkadaşı Özlem Kurt tarafından duyuruldu. Uzun süredir beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda olan Hayat Bölükbaşı, 21 Eylül 2023 tarihinde vefat etti.

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        Ölüm haberini yakın arkadaşı Özlem Kurt sosyal medya hesabından verdi. Kurt; "Bugün en acı günüm her şey tarifsiz. Hayatimi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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