Hayatımın Neşesi, başrollerini Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ'un oturduğu yaz sezonunun merakla beklenen yapımlarından biri olmayı başardı. Hikayesini ise Ekin Atalar kaleme aldı. İşte, her Cuma günü yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler…

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HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU

Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler. Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar'ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...