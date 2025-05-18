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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine Bakanlığı'ndan Londra'daki yatırımcı toplantılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine Bakanlığı'ndan Londra'daki yatırımcı toplantılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in geçen hafta Londra'da basına kapalı gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarına ilişkin bir gazetecinin öne sürdüğü iddiaların "tümüyle asılsız" ve "gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:32
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        Hazine Bakanlığı'ndan Londra'daki yatırımcı toplantılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama
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        Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Toplantılara, ana düzenleyici olan BNP Paribas ve Türk Ekonomi Bankasının üst düzey yöneticileri de katılmış olup bu iddiaların doğru olmadığı söz konusu kişiler tarafından da teyit edilebilir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yalan ve çarpıtılmış bilgileri paylaşan" gazeteci hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

        Öte yandan, Bakan Şimşek de, Bakanlığın açıklamasını alıntılayarak, "Biz yalanlama yapmaktan yorulduk, bazıları ise asılsız iddialar üretmekten vazgeçmedi." paylaşımında bulundu.

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