Hazine 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı için yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki vermiştir" denildi. IFR'da yer alan ve bankacıların verdiği bilgiye göre ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 5.5 civarında.

EKİM AYINDA 2 MİLYAR DOLARLIK İHRAÇ Türkiye 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6.5 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyordu. Ekim ayında yapılan 2023 vadeli 2 milyar dolarlık ihraçla birlikte Hazine dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ