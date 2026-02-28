Canlı
        Haberler Spor Futbol İtalya Hellas Verona: 1 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Hellas Verona: 1 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. 90+6. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle ligde iki maç sonra kazanan Napoli, puanını 53'e yükseltti. Hellas Verona ise haftayı 15 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 22:29
        Napoli'nin yüzü 90+6'da güldü!

        Napoli, İtalya Serie A'nın 27. haftasında Hellas Verona ile deplasmanda karşılaştı. Marcantonio Bentegodi'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Napoli oldu.

        Napoli'nin golünü 2. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti. Hellas Verona, 64. dakikada Jean-Daniel Akpa Akpro'nun golüyle durumu 1-1 yaptı.

        Konuk ekip Napoli'de 73. dakikada oyuna giren Romelu Lukaku, 90+6. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. 32 yaşındaki Lukaku, bu sezon 4. lig maçında ilk golünü buldu.

        Victor Nelsson, Hellas Verona'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Napolei'de Eljif Elmas 90 dakika oynayan isimlerden oldu.

        PUAN DURUMU

        Ligde iki maç sonra kazanan Napoli puanını 53'e yükseltti. Son sıradaki Hellas Verona 15 puanda kaldı.

        İtalya Ligi'nde gelecek hafta Hellas Verona, Bologna'ya konuk olacak. Napoli, Torino'yu ağırlayacak.

