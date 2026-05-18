        Haberler Gündem Güncel Helvuç Bayramı 629. kez kutlandı | Son dakika haberleri

        İzmir Ödemiş'te Helvuç Bayramı 629. kez kutlandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:26 Güncelleme:
        1

        İzmir'in Ödemiş ilçesi Tekke Mahallesi'nin kurucusu olarak bilinen "Musa Baba" tarafından başlatılan ve gelenek haline getirilerek bu yıl 629. kez kutlanan Helvuç (Helviş) Bayramı için mahalle sakinleri muhtarlık önünde toplandı.

        2

        Çocuklara dini bilinç kazandırmak, onları sevindirmek için mahalle meydanına çeşitli hediyeler konuldu.

        3

        Ellerinde poşetlerle meydana gelen çocuklar hediyelerini aldı.

        4

        Mahalle muhtarı Ahmet Korkmaz, gazetecilere, geleneğin muhtarlık öncülüğünde imece usulü çok uzun yıllardır sürdürüldüğünü söyledi.

        5

        Etkinliğin "Musa Baba" tarafından 3 aylar içerisinde çocukları sevindirmek maksadıyla Helvuç denilen helvanın dağıtımıyla başladığını aktaran Korkmaz, kendilerinin de bu geleneği sürdürdüklerini ifade etti.

        6

        Etkinliğe katılan çocuklardan Cennet Gök de 3 yıldır etkinliğe geldiğini, hediyeler dağıtıldığını söyledi.

        7

        Eylül Uyar (fotoğrafta) ve Berra Nur Yazgören ise kendi mahallelerine özgü bir bayram olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Köyümüzde yapılmasıyla çok mutlu oluyoruz. Çünkü çeşitli hediyeler dağıtıyorlar. Bizler de bundan çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

        8

        Berra Nur Yazgören

        9
        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybederken, arkasındaki oğlu C.B. (12) ile diğer sürücü Bilal Ç. (26) yaralandı. (AA)

