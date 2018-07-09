Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekibi Everton'un sol kanat ve forvette de görev yapabilen oyuncusu Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi. Sarı – kırmızılı yönetim Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yaşanan gelişme sonrası Henry Chukwuemeka Onyekuru kimdir? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki Nijeryalı Henry Chukwuemeka Onyekuru kim? İşte cevabı…

ONYEKURU KİMDİR?

Uzun adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon Belçika ekiplerinden KAS Eupen'de forma giyen ve Everton'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, daha sonra Anderlecht'e kiralandı. Anderlecht formasıyla 28 maça çıkan genç yıldız 10 gol kaydetti.

21 yaşındaki yıldız, orta sahanın sol kanadında ofansif olarak görev yapıyor. Onyekuru'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.