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E-ticaret platformu Hepsiburada, COVID-19 salgınıyla birlikte tüketicilere ulaşmakta zor günler geçiren hazır giyim markaları için Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) iş birliğiyle "Perakende Dayanışma Hareketi"ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Dayanışma Hareketi kapsamında, Hepsiburada'da yer alan BMD üyesi markalara 3 ay süreyle ilave ticari teşviklerin sağlanacağı bildirildi.

Markaların, ürünlerini müşterileriyle en hızlı şekilde buluşturabilmek için Hepsiburada'nın lojistik iştiraki Hepsijet'in hizmetlerinden de faydalanabilecekleri bilgisi verilirken, finansal ve lojistik desteklerin yanı sıra Hepsiburada'nın online ve offline pazarlama faaliyetlerinde kendilerine yer bulacakları aktarıldı.

Hepsiburada'nın, BMD üyesi markalara e-ihracat hizmeti de sunacağı da belirtildi. Bu kapsamda, yurtdışı pazarlara ürün satışını kolaylaştırmak için ürün geliştirilmesi, ürünlerin e-ticaret platformunda doğru konumlandırılması, pazarlama faaliyetleri, lojistik ve gümrük hizmetleri, yerel dil desteği, yerel tahsilat ve ödeme çözümleri dahil birçok konuda altyapı desteği sunulacağı kaydedildi.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan dayanışma hareketiyle ilgili, "Perakende Dayanışma Hareketi'yle markalar kazanacak, ekonomi canlanacak, müşteriler her türlü giyim ihtiyaçlarına uygun fiyatlarla evlerinin konforunda ulaşacak" dedi.

BMD Başkanı Sinan Öncel ise, "Hedefimiz daima, kazan-kazan modeli üzerine inşa ettiğimiz yapıcı iş modelimizle perakendeyle el ele büyümek. Bu sebeple Hepsiburada ile başlattığımız bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Proje ortağımız Hepsiburada teknoloji, ticaret, pazarlama, lojistik ve ihracat gücüyle hazır giyim markalarının yanındayız. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

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