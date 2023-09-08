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Sun Basket Beslenme Direktörü Lindsey Kane'e göre, kalın bağırsağınızda yaşayan bakteriler, mayalar ve virüsler dahil olmak üzere mikroorganizmaların toplamı olan sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun sürdürülmesi bağırsak düzenliliğini destekler, şişkinliği ve genel gastrointestinal rahatsızlığı azaltır ve Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve IBS ile ilişkili semptomları hafifletir.

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Ne yazık ki probiyotikler açısından tüm yoğurtlar eşit yaratılmamıştır. Kane, "Yoğurtların çoğu, fermantasyondan sonra pastörizasyona tabi tutulur ve bu pastörizasyon işlemi, fermantasyon sırasında yetiştirilen hassas probiyotikleri yok eder ve bir zamanlar sundukları faydalardan herhangi birini kaybetmenize neden olur" diyor. Bu nedenle Kane, canlı ve aktif kültürler içerdiğini belirten etikete sahip yoğurtların tercih edilmesini öneriyor.