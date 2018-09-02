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Brezilya'nın Meksika'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından gündeme oturan yıldız futbolcuya Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Osori de "Futbolu adam gibi oynamak gerek. Bu sporda mücadele var. Futbolda bu kadar şaklabanlığın yeri yok. Futbol adına utanç verici bir durum. Bir oyuncu yüzünde onca zaman harcandı" ifadeleriyle tepki göstermişti.