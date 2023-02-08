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Hg hangi element? Hg simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik cetvelde Hg simgesi ile gösterilen elementin ismi cıvadır. Sıvı metal olarak da adlandırılan ve kendine has birtakım kimyasal özelliklere sahip olan bu element; nadir görülen elementler arasında yer almaktadır. Orta derece aktif olan ve sıvı halde bulunan tek metal olan cıva elementi özellikleri nelerdir? Hg simgesi hangi elementin sembolüdür? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Hg Hangi Element? Hg Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
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Bilindiği üzere periyodik tabloda 118 ayrı element bulunmaktadır ve bu elementler sahip oldukları atom numaralarına göre bu cetvel üzerinde sıralanmaktadırlar. Peki, Hg periyodik tabloda nerede yer almaktadır? Hg hangi element sorusuna yanıt aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Hg Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik tablo üzerinde Hg simgesi ile gösterilen element cıvadır. Elementin bu simgesi, Latince bir kelime olan ve sıvı gümüş manasına gelen “hydrargyrum” kelimesinin kısaltmasından elde edilmiştir. İngilizcede ise bu elementin ismi “mercury” olarak belirlenmiş ve element adını Merkür gezegeninden almıştır. Elemente bu ismin verilmesinin sebebi ise 6. yüzyıldaki simyacıların, bu element ile Merkür gezegenini özdeşleştirmesidir.

Cıva Elementi Özellikleri

Tarihin eski dönemlerinden itibaren kullanılan bir metal olan cıva elementinin, Antik Mısır, Çin ve Hindistan bölgesinde aktif olarak kullanıldığı bilinmektedir. 20. yüzyılın başlarında, özellikle İspanya’da, frenginin tedavi edilmesinde de sıklıkla kullanılan bu elementin değerinin anlaşılmaya başlanması da bu tarihlere denk gelmektedir.

Gümüşi bir beyaz renkte olan ve oda sıcaklığında sıvı durumda kalabilen cıva elementi, doğada nadir olarak bulunan bir metaldir. Çok kuvvetli bir çözücü olan bu element; altın, gümüş ve bakır gibi madenleri kolaylıkla çözebildiği için bu elementler ile bir araya gelerek, amalgam adı verilen alaşımlar oluşturmaktadır.

Cıva elementi, “zincifre” adı verilen bir madenden elde edilmektedir. Lavların tortulaşması ile oluşan ve kırmızı bir renge sahip olan zincifrenin, yüksek ısıda fırınlanması ve akabinde hava akımına maruz bırakılması yöntemiyle cıvaya ulaşılmaktadır.

Isı iletkenliği düşük olan ancak elektriği iyi iletmesi ile bilinen cıva elementi, orta derece aktif bir metal olması sebebiyle havada bulunan oksijen ile çok hızı reaksiyona girmemektedir.

Cıva elementinin kullanım alanı ise bu elementin sahip olduğu kendine özgü kimyasal özellikler sebebiyle oldukça geniştir. Bakır, gümüş, kalay ve cıva ile oluşturulan alaşımlar diş dolgularında, kalay ve cıva ile oluşturulan alaşımlar ise ayna üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra termometre, barometre gibi ölçü aletleri, elektrik şalterleri, pil imalatı, krem ve merhemler gibi birçok ürünün üretiminde cıva elementine rastlamak mümkündür.

Cıva elementinin yutulması ya da buharının solunması ise insan hayatı için oldukça tehlikelidir. Cıva zehirlenmesi olarak adlandırılan ve maruz kalındığı takdirde insanın sinir sistemine zarar veren bu durum, ender de olsa deniz canlıları aracılığıyla da bir insana zarar verebilmektedir. Özellikle üzerinde metil cıva birikmiş deniz canlılarının bol tüketilmesinin insanlarda cıva zehirlenmelerine yol açabildiği görülmüştür.

Cıva elementinin elde edildiği zincifre madenleri ise çoğunlukla Çin, Rusya, İtalya ve Slovenya’da bulunmaktadır. Toplam ulaşılabilir ve çıkarılabilir rezervleri 600 bin ton olan bu rezervlerin, yıllık üretim miktarları ise yaklaşık olarak 8 bin ton civarındadır.

Hg Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Hg simgesiyle gösterilen ve oda sıcaklığında sıvı halde bulunan tek metal olan cıva elementi; periyodik tablonun 6. periyodunun 12. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 80 olan cıvanın, kaynama noktası 356 derece, erime noktası ise – 38.8 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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