TÜLOMSAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, TÜLOMSAŞ, TCDD Taşımacılık AŞ ve ASELSAN iş birliğiyle Eskişehir'de üretilen hibrit lokomotif, TCDD Taşımacılık için hizmet verecek.
Herhangi bir lisans altında olmadan üretilen dizel hibrit motora sahip ilk yerli lokomotif, yüzde 40 yakıt tasarrufu avantajıyla TCDD Taşımacılık'a daha düşük işletme maliyeti imkanı sağlayacak.
Düşük emisyonu ve akustik gürültü seviyesi sayesinde Marmaray gibi tüp/tünel geçitlerinde kurtarma aracı olarak güvenle kullanılabilecek lokomotifle Türkiye, milli olarak bir hibrit manevra lokomotifinin tasarım-üretimini gerçekleştiren ve dünyada bu teknolojiye sahip 4. ülke olma özelliğine kavuşurken, TCDD Taşımacılık AŞ de verimli ve çevre dostu hibrit manevra lokomotiflerini kullanan nadir tren işletmecilerinden biri olacak.
Yüzde 60 yerlilik oranına sahip olan ve seri üretime geçildiğinde bu oranı yüzde 80'e çıkacak hibrit lokomotif, 300 kW dizel jenset ve 400 kW lityum-iyon batarya güç kaynağına sahip.
Lokomotifin saatte 80 kilometre azami işletme hızı ve 220 kilonewton (kN) azami çekiş kuvveti özelliği bulunuyor.
Bo-Bo dingil tertibatına sahip lokomotif, toplam ağırlığı 68 ton ve aks başına binen yük 17 ton olacak şekilde tasarlandı.
KONFORLU VE GÜVENLİ SÜRÜŞ İMKANI
Yerli hibrit lokomotif, güçlü hatlara sahip modern dış stil tasarımı, ergonomik konsol tasarımı ve geniş görüş açısına sahip olduğundan konforlu ve güvenli sürüş imkanı sunuyor.
Uluslararası standartlara uygun ileri sürüş kontrol algoritmaları, Yeni Nesil Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) bulunan lokomotifin, dizel jeneratör ve elektro-pnömatik fren sisteminin devrede olduğu sürenin azalmasıyla bakım maliyetleri düşük olacak.
Berlin Fuar Merkezi'nde geçen yıl eylül ayında 61 ülkeden 3 bin 62 katılımcıyla düzenlenen fuarda, mobilite endüstrisinin tüm ürün ve hizmetlerinin sunulduğunu ifade eden yetkililer, 400'ün üzerinde yenilik, 155 dünya prömiyeri ve 155 aracın yer aldığı organizasyonda hibrit lokomotifi çok sayıda ülkeden yaklaşık 160 bin kişinin gördüğünü bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.