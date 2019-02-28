TÜLOMSAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, TÜLOMSAŞ, TCDD Taşımacılık AŞ ve ASELSAN iş birliğiyle Eskişehir'de üretilen hibrit lokomotif, TCDD Taşımacılık için hizmet verecek.

Herhangi bir lisans altında olmadan üretilen dizel hibrit motora sahip ilk yerli lokomotif, yüzde 40 yakıt tasarrufu avantajıyla TCDD Taşımacılık'a daha düşük işletme maliyeti imkanı sağlayacak.

Düşük emisyonu ve akustik gürültü seviyesi sayesinde Marmaray gibi tüp/tünel geçitlerinde kurtarma aracı olarak güvenle kullanılabilecek lokomotifle Türkiye, milli olarak bir hibrit manevra lokomotifinin tasarım-üretimini gerçekleştiren ve dünyada bu teknolojiye sahip 4. ülke olma özelliğine kavuşurken, TCDD Taşımacılık AŞ de verimli ve çevre dostu hibrit manevra lokomotiflerini kullanan nadir tren işletmecilerinden biri olacak.

Yüzde 60 yerlilik oranına sahip olan ve seri üretime geçildiğinde bu oranı yüzde 80'e çıkacak hibrit lokomotif, 300 kW dizel jenset ve 400 kW lityum-iyon batarya güç kaynağına sahip.

Lokomotifin saatte 80 kilometre azami işletme hızı ve 220 kilonewton (kN) azami çekiş kuvveti özelliği bulunuyor.

Bo-Bo dingil tertibatına sahip lokomotif, toplam ağırlığı 68 ton ve aks başına binen yük 17 ton olacak şekilde tasarlandı.

KONFORLU VE GÜVENLİ SÜRÜŞ İMKANI

Yerli hibrit lokomotif, güçlü hatlara sahip modern dış stil tasarımı, ergonomik konsol tasarımı ve geniş görüş açısına sahip olduğundan konforlu ve güvenli sürüş imkanı sunuyor.

Uluslararası standartlara uygun ileri sürüş kontrol algoritmaları, Yeni Nesil Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) bulunan lokomotifin, dizel jeneratör ve elektro-pnömatik fren sisteminin devrede olduğu sürenin azalmasıyla bakım maliyetleri düşük olacak.

Berlin Fuar Merkezi'nde geçen yıl eylül ayında 61 ülkeden 3 bin 62 katılımcıyla düzenlenen fuarda, mobilite endüstrisinin tüm ürün ve hizmetlerinin sunulduğunu ifade eden yetkililer, 400'ün üzerinde yenilik, 155 dünya prömiyeri ve 155 aracın yer aldığı organizasyonda hibrit lokomotifi çok sayıda ülkeden yaklaşık 160 bin kişinin gördüğünü bildirdi.